Lo studio ARCHILAB

dell’Arch. Francesco Clori si occupa di progettazione integrale e di assistenza tecnica. Opera principalmente nei settori dell’edilizia pubblica, con particolare esperienza per quella residenziale, direzionale, per lo sport e commerciale dove vanta importanti progetti e realizzazioni.Lo studio indaga soluzioni architettoniche innovative come conseguenza delle mutevoli e sempre nuove esigenze della vita contemporanea operando alle varie scale del progetto: dall’architettura, all’urbanistica, dal landscaping all’interior design. La qualità dei servizi prestati, il rispetto della tempistica e la razionale gestione del budget sono elementi centrali nelle attività dello studio. Una particolare attenzione viene rivolta alla qualità architettonica, considerata, assieme agli aspetti tecnici e funzionali, parte integrante del prodotto senza tralasciare le caratteristiche energetiche degli edifici attraverso l’integrazione con fonti rinnovabili nonché l’attuazione di tutti gli strumenti, tecniche e modalità costruttive di tipo sostenibile. Ogni progetto è affrontato seguendo un vero e proprio processo di ricerca, con l’obiettivo di fornire al cliente soluzioni uniche, personalizzate e mai convenzionali.

La grande passione per il design, la qualità, la tecnologia e la ricerca sono parti integranti della filosofia dello studio. Un metodo progettuale che valorizza la visione del cliente, concretizzandola in una tangente realtà.

Francesco Clori ha studiato architettura a Pescara per poi laurearsi con il massimo dei voti nel 1995 presso l’ETSAB (Escuela Tecnica Superior de Arquitectura Barcelona) di Barcelona in Spagna.



Apre uno studio di architettura a Cerignola FG nel 1998 operando nei settori dell’edilizia pubblica, con particolare esperienza per quella residenziale, direzionale, per lo sport e commerciale dove vanta importanti progetti e realizzazioni pubblicati in prestigiose riviste del settore.

Dal 2009 si occupa di architettura sostenibile, di energie rinnovabili applicate all’edilizia, di bioarchitettura e di strategie per il risparmio energetico negli edifici.