CSArkitettura è lo studio di un professionista con esperienza decennale nel proprio settore della progettazione di interni. Si occupa di edilizia civile ed industriale, arredamento e urbanistica. In Edilizia ha realizzato interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni. gestendo l’intero processo edilizio, con espletamento di tutte le pratiche di approvazione dei progetti, eseguendo, conseguentemente, la programmazione e la direzione dei lavori, contabilizzazione, assistenza al collaudo e liquidazione degli stessi.

Lo studio vanta molteplici lavori di arredi ed architettura di interni per residenze, negozi e attività commerciali. Offre, inoltre, la competenza certificata di metodologie di lavoro in sicurezza per particolari esigenze progettuali.