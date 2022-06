GCCOLOMBO è un'azienda con un'alta vocazione artigianale unita ad una rigorosa struttura produttiva,localizzata in Brianza, una delle principali aree mobiliere italiane.

GCCOLOMBO interpreta in modo originale una cultura dell'oggetto e del lavoro fatto ad arte che ha le sue radici in una tradizione italiana di altissimo artigianato, in un gusto capace di esprimere al meglio la nostra creatività. Abilità manuali e sapienza tecnica, conoscenza del legno e impiego di materiali di pregio assoluto sono i valori aziendali di riferimento.

GCCOLOMBO propone un'idea di casa e d'arredo intensa ed accogliente, articolata nelle infinite possibilità compositive.

Mediante l'impiego di essenze pregiate, le Collezioni LONDON e GENEVE creano ambienti suggestivi ed emozionanti, atmosfere che rappresentano una scelta culturale. Le abilità manuali che connotano l'azienda sono ben evidenziate dalla Collezione PRESTIGE, che esprime il fascino sempre attuale dell'unicità derivante dalla Storia e dalla Memoria. Ultima nata in casa GCCOLOMBO è la Collezione DIAMOND: raffinata e sofisticata, è in grado di catturare l'interesse di un pubblico sempre più esigente, attento ai dettagli e affascinato dalla ricercatezza di personalità e charme.

Per gli operatori del settore “CONTRACT”, GCCOLOMBO rende disponibile tecnica ed esperienza. Grazie al suo proprio ufficio tecnico è in grado di offrire tutta una serie di servizi legati alla progettazione e realizzazione di prodotti "su misura cliente" e interi progetti (Ville Private e Hotel) "chiavi in mano".

Accanto alla produzione di mobili e all'attività di progettazione GCCOLOMBO ha dato vita ad una nuova e personalissima linea di oggetti ed accessori per l'arredamento della casa: set di vassoi raffinati e moderni, scrigni preziosi per gioielli, per conservare gelosamente l'attrezzatura per il rito del tè, scatole da poker, vasi dal design originale e complementi d'arredo sfiziosi e freschi.

Il tradizionale amore per le materie prime più preziose, il design e l'attenzione ai minimi dettagli sono, anche per la linea OBJETS, dei MUST irrinunciabili ed essenziali. Scintillanti come gioielli e diamanti, OBJETS by GCCOLOMBO è una Collezione di opere d'arte raffinate ed eterne, la nostra dichiarazione d'amore all'arredamento di lusso MADE IN ITALY.