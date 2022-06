L’azienda nasce nel 1947 a Murano con l’inizio dell’attività in proprio di Virgilio De Biasi, che dal padre acquisisce e sviluppa la lavorazione sulle perle conterie. Sempre caratterizzatasi per la unicità delle sue lavorazioni, la Virgilio De Biasi ha applicato le esperienze derivanti dall’attività originaria sulle perle conterie, in altri settori dell’artigianato vetrario dell’isola di Murano.Negli anni ottanta propone sulle più importanti sale di vendita dell’isola delle straordinarie collezioni di oggettistica decorata con ori e smalti pregiati.Negli anni novanta, con l’ingresso dei figli Andrea e Cristiano, inizia l’ applicazione della cinquantenaria esperienza di Virgilio sulla attività di composizione e vetrofusione. La fortunata unione tra l’entusiasmo e la creatività dei figli e l’esperienza di Virgilio ha portato l’azienda ad essere tra le più prestigiose a livello mondiale nella vetrofusione.Cornici, Portaritratti ed Orologi da tavolo e da parete realizzati con piastre colorate, zanfirico e vetro murrino, sono i primi esempi di una manifestazione artistica che si presenta al pubblico, per la prima volta nell’ambito di MACEF 1995 e che riscuote un immediato successo, sia a livello nazionale che internazionale.