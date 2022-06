Arte di Murano nasce nel 1986 per merito di un giovane imprenditore l'attuale presidente dell'azienda Alfonso Morgillo. Con il passare degli anni, grazie ad una costante ricerca nellalavorazione del vetro e ad una cultura aziendale volta adaccogliere ed assecondare il gusto del pubblico, il marchio haconsolidato il proprio prestigio, proponendosi sul mercato con unavasta gamma di prodotti altamente differenziata edesclusivamente realizzata a mano: oggettistica, illuminazione,bigiotteria, bomboniere e specchi compongono l'eclettico portfoliodi Arte di Murano. Oggi l'azienda è in crescente espansione e riscoute visibilità alivello mondiale, grazie alla sua presenza nei più importanti eventifieristici e ad una vasta ed efficiente rete commerciale.Creare prodotti di qualità, personalizzabili a seconda delleesigenze della nostra clientela è l'obiettivo che perseguiamocontinuamente attraverso l'esperienza e la tradizione, uniti allavoglia di innovarsi e sperimentare. Ogni creazione è un'emozione unica e preziosa: un successo orgogliosamente made in Italy.