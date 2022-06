Storica azienda famigliare del mondo del mobile, De Baggis negli ultimi anni ha concentrato la propria produzione sulla zona notte proponendo soluzioni classiche ma in linea con le tendenze attuali per le camere da letto di neonati, bambini piccoli, ragazzi e adulti. Le Collezioni sono realizzate in massello di abete privo di nodi di origine europea e verniciate con prodotti totalmente a base d'acqua e a bassissimo impatto ambientale.