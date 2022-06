Azienda

PASSIONECREATIVA nasce dall'interesse per i vasi di tendenza, percepiti come complemento d'arredo in riferimento agli spazi interni ed esterni e dalla volontà di proporre sul mercato un concetto nuovo: l'abbinamento vaso-pianta. Una passione maturata dopo anni di esperienze, passati alla ricerca di prodotti (vasi di design, oggettistica, piante artificiali, materiali naturali per composizioni floreali ecc...) in mercati di tutto il mondo, vendita diretta dei prodotti selezionati, studi effettuati per misurare la loro capacità di penetrazione nel mercato al dettaglio. Interesse finalizzato anche all'inserimento di vasi di grossa taglia presso abitazioni private ed aziende, attraverso lo studio degli spazi e la successivaambientazione-allestimento di vasi e piante vere o artificiali. Tutto questo con l'obiettivo di dare un tocco esclusivo ad ogni singolo ambiente, affrontando e risolvendo anche eventuali problematiche tecniche. Un know-how a 360° consolidato dopo anni di sacrifici e tante soddisfazioni. PASSIONECREATIVA si propone di essere un valido supporto per chi cerca vasi originali e di tendenza, una soluzione alternativa per il proprio ambiente, uno spunto o un'idea per costruirsi da soli o con il nostro supporto il proprio angolo verde. Per questo non proponiamo solo vasi di design ma, pur essendo amanti del verde naturale, anche piante artificiali di qualità assoluta innestate su tronchi naturali. Il tutto perché alla base del nostro lavoro c'è lo studio, l'abbinamento divasi e piante in base alla misura, la forma ed il colore del vaso e la dimensione della pianta vera o artificiale, valutando sempre gli spazi disponibili. La vostra visione d'insieme come quella di PASSIONECREATIVA fa la differenza:Spazio + Vaso + Pianta Ci proponiamo di diventare un punto di riferimento per chi, attraverso l'inserimento di un vaso nel proprio spazio, voglia dare un tocco di freschezza e di novità ai propri ambienti. Cerchiamo di proporre sempre nuove soluzioni, idee per dare modo a privati appassionati, professionisti e imprenditori che amano il design e le cose belle, di arredare con un vaso ed una pianta vera o artificialelo spazio a cui vogliono dare importanza.Arreda i tuoi spazi in assoluta libertà con vasi e piante Ciascuno di noi conosce l'uso del proprio spazio in cui vive o lavora. Anche unvaso di design potrà diventare un elemento distintivo per la propria casa/ufficio/azienda semplicemente seguendo il proprio gusto estetico.Per questo speriamo di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella sezione prodotti, affinché ciascuno direttamente possa completare l'acquisto del propriovaso preferito o di una pianta artificiale in assoluta autonomia. Prodotti Ricerca continua e selezione dei prodotti in tutto il mondo per soddisfare i clienti più esigenti, nel tentativo di migliorare la nostra offerta. Cerchiamo di affinare la ricerca puntando sempre sulla qualità del prodotto, cercando di eliminare il più possibile difetti di produzione. Ci teniamo comunque a precisare che spesso i difetti sono segni distintivi dell'oggetto, in quanto diversi prodotti vengono preparati artigianalmente. Puntiamo ad offrire sempre soluzioni nuove/alternative e per questo non ci fermiamo mai. Potete acquistare direttamente i vostri vasi preferiti attraverso l'e-commerce di PASSIONECREATIVA nella sezione prodotti. In base alla forma, al materiale, alla dimensione ed al colore del vaso da interno o da esterno abbinate eventualmente la pianta artificiale che vi piace di più. All'interno della sezione prodotti troverete inoltre delle foto di vasi allestiti a titolo esemplificativo: semplici idee per dare modo anche a voi di sperimentare unacombinazione vaso-pianta in base ai vostri spazi e gusti estetici. Se invece state cercando qualcosa che non avete trovato all'interno del sito, volete arredare uno spazio con vasi e piante e non sapete dove reperire un elemento che avete in mente o che avevate visto, contattateci via e-mail suinfo@passionecreativa.it, faremo il possibile per dare una risposta alle vostre esigenze. L'esperienza pluriennale ci permette di reperire abbastanza velocemente anche i prodotti più eterogenei e proporvi una soluzione personalizzata. Vi risponderemo entro le 48 h successive. Il Ns. compito è quello di proporre continuamente nuovi prodotti e soluzioni, idee originali ed innovative attraverso la ricerca di materiali, forme e colori.E' solo l'inizio.