Alessandra Scarfò, giovane designer, operante nello scenario internazionale contemporaneo, ha al suo attivo progetti che spaziano dal prodotto agli interni, dagli allestimenti fieristici alle installazioni d’arte interattiva.

Le sue differenti competenze per ogni area sono l’espressione di un approccio di studio interdisciplinare, focalizzato sulla qualità ambientale, partendo dai modelli del design contemporaneo. Nella ricerca sul design, grande attenzione è attribuita allo studio di nuovi materiali per lo sviluppo di soluzioni personalizzate e alla qualità dei dettagli. Lavora come designer esterno per diverse ditte e all'attivo ha un autoproduzione di Jewellery Design "Merci di Culto", Housewar "Tazze&co", Furniture,Light and Toy Design "Listelli" collection.

I suoi prodotti (orecchini e tazze) sono in vendita in alcuni negozi di Torino, Rivoli (To), Ivrea (To), Como, Milano, Roma, Firenze, Anversa (Belgio), Parigi (Francia) e nei museum store della Mole Antonelliana, del Museo Egizio, della GAM di Torino, della Guggenheim di Venezia, del Museo Correr e Ca’ Pesaro di Venezia e della Triennale di Milano. Recentemente sono stati acquisiti dalla Mondadori Electa per il Mart di Rovereto, il Maxxi di Roma, la Galleria d’Arte Moderna di Roma e Design Supermarket della Rinascente di Milano.