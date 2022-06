Webtappeti.it, leader in Italia per la vendita online di tappeti d’arredo, nasce nel 2008 ed è tra le prime aziende a credere e investire in questo nuovo modo di fare shopping. La scelta di vendere tappeti unicamente online, anziché con una tradizionale vendita attraverso negozi specializzati, si sviluppa dal desiderio di abbreviare la filiera distributiva e mantenere un diretto contatto con il cliente, offrendo tappeti ad un prezzo altamente competitivo.

Webtappeti valuta e seleziona con cura i migliori tappeti d’arredo disponibili sul mercato per proporre un vasto assortimento di tappeti moderni e classici con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. I tappeti classici, con motivi orientali e persiani, sono disponibili in un’ampia selezione di disegni, colori e misure.

Potete trovare tappeti classici orientali nelle misure più grandi per arredare spazi ampi e come passatoie e corsie, personalizzabili su misura, per qualsiasi tipo di corridoio.

Sul sito Webtappeti sono disponibili anche tappeti design, tappeti per le camerette dei bambini, stuoie per la cucina e i nuovissimi tappeti indoor/outdoor per arredare terrazze e giardini ma anche funzionali e pratici per l’interno della casa.

La consegna è gratuita in tutta Italia, isole comprese, con corriere espresso TNT.

Tutti i tappeti sono interpretati come forma d’arte e non come semplice complemento d’arredo. Vengono realizzati con la collaborazione di affermati designers e architetti. Il lavoro e la passione di lunghi anni di attività ci permettono di presentare in anteprima degli autentici oggetti di design, in linea con le mode e le ultime tendenze dell’arredamento d’interni.

Ci auguriamo che possiate trovare piacevole l’esperienza di shopping nella nostra showroom virtuale. Siamo certi che, tra le numerose proposte, troverete anche voi il tappeto perfetto per la vostra casa!