Alessandro

Marelli, nato in Brianza, noto distretto industriale del legno a nord di Milano, si occupa fin da subito delle tematiche del progetto, collaborando allo sviluppo di arredi pubblici e privati con diverse aziende e studi di architettura, approfondendo in tal modo la conoscenza della "materia" legno.

Durante gli studi al Politecnico di Milano ha l'occasione di entrare in contatto con Enzo Mari. Dopo essersi laureato in Disegno Industriale collabora per un breve periodo con Prospero Rasulo.

Richiamato da Enzo Mari, rimarrà nel suo studio come unico collaboratore per alcuni anni, assistendo allo sviluppo di diversi progetti fra i quali l'allestimento della mostra di Enzo Mari "L' Arte del Design" tenutasi alla Galleria d' Arte Moderna di Torino.

Dopo questa esperienza decide di aprire il proprio studio per dedicarsi al progetto.

La lampada a Oled Lanx nel 2012 è entrata a far parte della collezione permanente del Vitra Design Museum

Esposizioni

“Il design italiano oltre le crisi Autarchia, austerità, autoproduzione” at Triennale di Milano 2014

“Lightopia” at Vitra Design Museum Basel 2013

“Ana

logico/Digitale” at Subalterno1 Milano 2012

“Temporary Museum for New Design” 2012 at SuperStudio Più Milano 2012

“Light & Reflection” at DECOoh! Brussels 2012

“Designersblock” at Ventura Lambrate Milano 2011

“Designboom” Mart at Stockholm Furniture Fair 2011