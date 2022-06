Da testimone della storia dell'azienda ad artefice del progetto manageriale che l'ha trasformata in una moderna realtà industriale, Massimo Soffiato, presidente di Beby Group, rappresenta il trait d'union tra due generazioni, unite da un'unica tradizione all'insegna del prestigio.

"Ho iniziato prestissimo a lavorare nell'azienda di famiglia, dapprima dopo la scuola al fianco dei miei genitori e dei miei fratelli, e successivamente a tempo pieno, dopo aver completato la mia istruzione, partendo dalle mansioni più semplici fino ad arrivare ai primi incarichi dirigenziali. Ho quindi avuto un'esperienza diretta di tutte le fasi della lavorazione dei nostri prodotti, e questo mi ha permesso, da un punto di vista commerciale, di considerare ogni modello non solo come un semplice 'pezzo', ma come una vera e propria 'creazione'. Veder nascere un lampadario da uno schizzo, vederlo prendere forma dalle fusioni dei metalli o dalle lavorazioni del vetro, ed ammirarlo risplendere grazie alla scelta dei materiali e degli elementi decorativi, mi ha sempre insegnato a vedere la passione, l'impegno e la costanza di chi l'ha realizzato. Secondo me oggi la sfida più impegnativa nella gestione aziendale è mantenere un giusto equilibrio tra arte e business, in modo che nessuno di questi concetti svaluti o sminuisca l'importanza dell'altro, ma facendo in modo che si integrino a vicenda acquisendo, l'uno dall'altro, ancora più valore. In quest'ottica, quindi, la mia attività non è mai stata interamente votata all'esasperata ricerca di utili e fatturati tramite la sola affermazione commerciale del marchio, in termini di conoscibilità e grande distribuzione, ma ha focalizzato le risorse dell'azienda sul prodotto in sé, sulla sua componente artistica, e su quegli attributi, quali prestigio ed assoluta qualità, che sono l'anima di creazioni destinate al mercato del lusso".