Lo studio LMarchitects formatosi nel 2007 si struttura ufficialmente nel 2008; l'esperienza maturata da Fabio Liberale e Rossella Mari, coadiuvati da un team di professionisti con competenze ed inclinazioni diverse ma uniti da una visione olistica e contemporanea, si concretizza in un “laboratorio” dove le attività prevalenti vanno dalla progettazione architettonica e urbana, all’interior design. Costantemente aggiornati e da sempre attenti alle evoluzioni e alle innovazioni del settore Architettura basano la loro crescita professionale sul continuo rinnovamento delle proprie competenze, attraverso la stretta collaborazione con professionisti specializzati nei diversi ambiti tecnici, dalla progettazione di Impianti Domotici e Building Automation agli Impianti Elettrici Ecocompatibili e da Fonte Rinnovabile alla Pianificazione e Progettazione paesaggistica. Dal 2010 lo studio LMarchitects ha iniziato un nuovo percorso professionale nel campo del Retail occupandosi di Consulenza e Servizi Tecnici per diversi marchi Nazionali ed Internazionali di Fashion Retailer e realizzando diversi negozi e Showrooms per committenti privati, nasce così “LM Retail Lab Consulting” una partnership per aziende e privati che unisce competenze ed esperienza per ideare, realizzare e migliorare l’ambiente di vendita.

Lo studio, che ha sede operativa ad Avellino, dispone di supporto tecnico anche a Napoli, Roma e Bergamo.