<< la VOSTRA casa: disegnata solo per VOI, un progetto unico...... per vivere meglio >>

Lo studio dell'architetto alessandra alfieri è in grado di offrire soluzioni su misura, chiavi in mano, nel campo dell'edilizia commerciale ed industriale. Da qualche anno gran parte dell'attività dello studio è soprattutto dedicata all'edilizia residenziale, ovvero a migliorare la vostra vita, trasformando la vostra abitazione in un ambiente costruito solo intorno a chi lo abita. Questo significa creare una casa unica e irripetibile, perché pensata secondo le necessità dei suoi abitanti. Una casa capace di riflettere il carattere, la personalità, il gusto e le esigenze funzionali di chi in essa vive.