Quando il Made in Italy parla bolognese da oltre sessanta anni 3F Filippi, acronimo di Fluorescent Fixtures Filippi, nasce sui colli bolognesi nel 1952 come azienda innovatrice capace di portare sul mercato nazionale il sapere tecnologico del settore illuminotecnico di quegli anni, in particolare le lampade fluorescenti lineari.

Dopo il primo insediamento di Rastignano, 3F Filippi costruisce negli anni sessanta la sua prima grande sede produttiva a Pian di Macina in Via Garganelli dove crea le plafoniere d'arredo e industriali che, grazie all'utilizzo di sorgenti altamente efficienti, combinano il gusto per l'estetica con i bassi consumi. Questi sono i primi passi che faranno conoscere 3F Filippi nel mondo della progettazione illuminotecnica.

Negli gli anni ottanta, le esperienze acquisite con i progettisti, gli installatori e i clienti portano alla creazione di apparecchi sempre più performanti che confermano l'azienda come uno dei maggiori produttori nazionali ed internazionali nel settore dell'illuminazione di uffici e di strutture industriali.Negli anni novanta, viene acquisita la Dogana delle Filigare, anticamente nota come avamposto commerciale del Granducato di Toscana e dislocata nell'omonimo piccolo centro dell'Appennino Tosco-emiliano. 3F Filippi la restaura completamente facendola diventare il punto d'incontro in cui vengono presentati ad architetti, progettisti e designer i nuovi apparecchi illuminanti e organizzati convegni e corsi di formazione sulle nuove tecnologie e tendenze.

Nel duemila viene inaugurata la nuova sede centrale a Pian di Macina in Via del Savena in cui trovano posto gli uffici direzionali, il nuovo magazzino prodotti completamente automatizzato e i reparti produttivi delle componentistiche plastiche e di assemblaggio: è da qui che ogni giorno partono gli apparecchi illuminanti per i clienti di tutto il mondo che 3F Filippi serve giornalmente tramite la sua rete commerciale e distributiva. Oggi 3F Filippi è una società per azioni che opera in più di cinquanta paesi nel mondo tramite la rete commerciale composta da uffici regionali ed esteri, e collabora al fianco dei migliori progettisti illuminotecnici per assicurare ai suoi clienti una luce di qualità in linea con le più recenti normative.I suoi prodotti, studiati e realizzati unicamente a Pian di Macina negli stabilimenti di proprietà, portano con orgoglio il Made in Italy in tutto il mondo grazie alla forza del modello produttivo aziendale riunendo caratteristiche in apparenza difficili da conciliare come tradizione e modernità, artigianalità e tecnologia, estetica e funzionalità, ecologia e consumi. Oggi più che mai, 3F Filippi può sostenere che la ricchezza del suo patrimonio di valori ed il suo agire in modo coerente con essi sono parte rilevante della sua ricetta per scommettere con fiducia sul futuro.