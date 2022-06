Azienda

Francesconi oltre 50 anni di illuminazione

Anno 1953 L’azienda Francesconi nasce come importatrice di lampadari in cristallo di boemia e come distributrice in esclusiva per il mercato italiano di importanti aziende produttrici estere. L’elevata qualità dei prodotti trattati le consente di essere conosciuta nel settore dell’illuminazione per interni di alta gamma. Anno 1970-1980 Sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, l’azienda inizia la produzione in proprio di apparecchi di illuminazione per interni avvalendosi dei più prestigiosi architetti italiani ai quali è affidato il design. Nascono alcuni prodotti (Giova, Drive, Cuffia, Farstar) i cui nomi sono ancor oggi ricordati da architetti e interior designers. Anno 1981-1999 In questo periodo l’azienda inizia la produzione di apparecchi di illuminazione per esterni. L’impegno si focalizza in questo nuovo segmento di prodotti e i risultati confermano la scelta aziendale. Da un inizio caratterizzato dalla produzione di prodotti a tenuta stagna in materiale termoplastico, si passa nel corso degli anni alla realizzazione di apparecchi sempre più tecnici. L’azienda, oltre alla qualità del prodotto e del processo produttivo, inizia a fornire a progettisti il supporto tecnico pre e post vendita attraverso il supporto di tecnologie e di uno staff tecnico. Anno 2013 Attualmente la Francesconi è impegnata nello sviluppo di prodotti destinati al settore dell’illuminotecnica che rappresentano la parte principale del fatturato dell’azienda. Attraverso uno staff di designer persone altamente qualificate, l’azienda è in grado di affrontare ogni tipo di consulenza illuminotecnica spaziando dagli edifici di valore storico-artistico agli edifici pubblici di più moderna concezione. La sede della Francesconi si sviluppa su di una superficie di 6500mq di cui 2500 mq coperti in cui sono collocati gli uffici direzionali e la produzione.