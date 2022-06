La Cristalrobertline e’ situata a Vinci (Italia)ed opera dal 1960 . E’ specializzata nella produzione di Articoli da regalo e Complementi d’arredo in cristallo decorati in ARGENTO,ORO e PLATINO. Le esclusive decorazioni delle nostre collezioni sono realizzate : -A MANO tramite l’incisione del vetro oppure decorazione a pennello -CON TECNICHE come la serigrafia,tampografia e decalcomania che permettono di creare disegni curati nei minimi dettagli . Questi tipi di lavorazioni sono poi impreziosite con materiali e accessori come l’argento925, l’ORO 24 kt ed il PLATINO.