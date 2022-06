Gae Avitabile vive e lavora a Caserta. Dopo la laurea in architettura avvia un percorso formativo volto alla comprensione dell’idea di progetto, di come un’idea possa prendere vita. Dopo diverse esperienze in italia e all’estero in rinomate agenzie di architettura e design, nel 2012 nasce Tana, un laboratorio creativo dove architettura e design si incontrano. Qui cerca di raccontare lo spazio e gli oggetti attraverso il gioco delle forme e dei colori, di far trasparire, guardando la stravaganza o la semplicità, ciò che rende un luogo caratteristico, diverso dagli altri. Il suo approccio progettuale è costituito dal desiderio fondamentale di puro, belle forme derivate dai vincoli della funzione , tecnologia e contesto.