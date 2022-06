ABK nasce nel 1992 come produttore specializzato nel settore del rivestimento ceramico.\ Grazie ad una serie di acquisizioni strategiche

e mirate il marchio ABK arriva a distinguersi anche nella produzione di\ pavimenti in gres porcellanato con prodotti ben identificabili che puntano su estetica e qualità, in grado di soddisfare, e spesso anticipare, le tendenze del mercato. Oggi l’azienda è una realtà riconosciuta a livello internazionale come leader del Made in Italy ceramico che fonda la propria filosofia sulla qualità del prodotto e del servizio. Questo è possibile grazie alle due importanti realtà industriali, specializzate per tecnologia produttiva, di Finale Emilia e di Solignano che operano in sinergia con il polo logistico di Fiorano Modenese. Investendo su un capitale umano giovane, dinamico e motivato ABK ha dato vita ad un’azienda estremamente flessibile e competitiva. Ad oggi oltre la metà dei propri occupati ha un’età inferiore a 40 anni.