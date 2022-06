Valentina e Riccardo Sartori ideano LACRIME D’ARTE nel 2009 desiderosi di cimentarsi nella creazione di opere che concilino eleganza, unicità e funzionalità estetica.

Il loro marchio esprime simbolicamente il processo di trasformazione dell’idea in prodotto. La lacrima suggerisce il faticoso percorso necessario a trasformare una semplice asse in legno in un’opera. Alla progettazione digitale preferiscono un approccio artigianale e manuale che permette loro di lavorare in una dimensione in continua evoluzione, più adrenalinica perché suscettibile all’emotività e ai cambiamenti.

Questo approccio maieutico ha sicuramente contraddistinto Lacrime D’Arte all’interno di numerosi concorsi. In primis è da citare 150 MANI – Centocinquant’anni di saper fare, esposizione itinerante che ha portato la loro opera TRONO METAFISICO OMAGGIO A DE CHIRICO dal Museo Regionale delle Scienze Naturali di Torino, fino a Noto (SR), Anghiari (AR), Modena, Bruxelles. La produzione di Valentina e Riccardo, ad oggi è composta da undici opere, pezzi unici e edizioni limitate.