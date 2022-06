Fabio Biavaschi

Fabio Biavaschi, è nato nel 1982 a Cantù città famosa a livello mondiale per i lavori d’artigianato e nello specifico per la lavorazione del legno. Completa i suoi studi nel 2008 presso il Politecnico di Milano e consegue la laurea in Disegno Industriale. E’ un giovane aspirante designer, non ancora laureato, quando fonda nel 2007, "SuperMatite_Genuine Design" un collettivo creativo con cui organizza eventi legati alle sue passioni: arte e design. Inizia la sua carriera professionale come interior designer per importanti brand Italiani. Per loro progetta stand fieristici in occasione di esposizioni internazionali, come “Salone del Mobile” di Milano, “Cersaie” di Bologna, “Pitti” a Firenze, “Maison et Object” a Parigi, “Biennale Interieur” in Belgio a Kortrijk, “Imm” a Cologne e ancora “ISH” di Francoforte. Il 2010 è certamente un anno di grande fermento. Fabio inizia a lavorare come product designer presso lo studio di un importante designer inglese, Marc Krusin e poi, quando rientra in Italia si impegna in una nuova sfida: l'apertura del suo Studio nel centro di Como. Siamo all’inizio del 2011 quando crea la sua prima collezione di mobili, interamente realizzata in cartone, per il marchio GLOOOK. Non si tratta solo di lavoro su commissione. Fabio infatti disegna il logo, studia il concetto che rappresenta la collezione e trova l’ispirazione per disegnare i primi complementi. GLOOOK diventa subito un successo ed viene riconosciuto come un marchio giovane e rinomato. Nello stesso anno, Fabio partecipa al concorso A’AWARD DESIGN con due prodotti studiati per i più piccoli: la lampada-trottola "STRUMML LAMP" e la libreria "FABULOU'S WALL”. Entrambi vincono l’award. Anche “LAGOON” la panchina che Fabio disegna per "FRA LE BRICCOLE Dl VENEZIA", un concorso lanciato dall'azienda RIVA1920, vince il primo premio. Da allora, Fabio realizza una serie di collaborazioni con aziende e soprattutto con alcuni artigiani italiani ideando complementi d’arredo e mobili sia industriali che su misura. Continua a seguire progetti di interior e graphic design, passioni che porta avanti in parallelo alla professione di product designer. Nel maggio 2013 Fabio si trasferisce in Australia. Dopo un lungo viaggio intorno al continente, si ferma e vive per qualche settimana in una fattoria, dove crea un’esposizione di complementi d’arredo di uso “quotidiano” realizzati con legno grezzo, parti metalliche e arrugginite di vecchi trattori e oggetti random trovati nella fattoria e nel territorio ad essa circostante. Questo “esperimento” si traduce in una vera e propria collezione di pezzi artistici chiamata "SUPERoldNATURAUL/CHALFORD COLLECTION" ad oggi ancora in esposizione a Chalford. Fabio esprime attraverso l'arte e il design la sua nuova vita. Attualmente vive a Melbourne e svolge la sua carriera di designer freelance.

Exhibitions

2014

"MELBOURNE FRINGE FURNITURE 2014" 17.09-05.10.2014 Abbostsord Convent MELBOURNE

"WORKSHOPPED14" 14-24.08.2014 Supa Centa Moore Park SYDNEY

"VIVID 2014" part of FURNITEX and DESIGN + DECOR 10-13.07.2014 Melbourne Convention and Exhibition Center

“Hello Stranger!” Art & Design Exhibition 15.05.2014-25.10.2014 Via Tortona 35, Milano , Italy

“DIN_Promote Design” Ventura Lambrate, Milano, Italy

“Savona 52 Fuorisalone” Sede CNA Zona Tortona, Milano, Italy

“GLOOOK Fuorisalone 2014” Enterprise Hotel, Milano, Italy

2013

"Tuttobene Milan 2013" Milano, Italia

"Gloook fuorisalone" Salone del Mobile, Milano, Italia

"Fabio Biavaschi + Impagliando" Showroom Selvini, Milano, Italia

"Mostra SEGNI", Como, Italia

"Fuorisalone/DentroComo", Como, Italia

2012

"Fuorisalone/DentroComo" Como, Italia "Gloook fuorisalone" Salone del Mobile, Milan, Italia

2011

"Spazio Pelodrilli" Treviso, Italia "Officine senza tempo" Menaggio, Italia

2007

"Some great ideas have a wheels" installazione, Como, Italia

Awards

2014 _MEK_ac01 poltrona BEST COMMERCIAL PRODUCT 2014 at VIVID

2012

Lampade STRUMML A'Design Award Winner

Sistema modulare FABULOU'SWALL A'Design Award Winner

2011

Seduta per esterni LAGOON 1° Classificato Concorso ONLINE "Tra le briccole di Venezia" RIVA1920