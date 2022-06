Alfa Marmi srl è un’azienda specializzata nella lavorazione e trasformazione di marmi pregiati.

Presente sul mercato da oltre 30 anni, Alfamarmi rappresenta per il settore un punto di riferimento per la produzione di lavori per qualsiasi ambiente privato e/o commerciale per ogni destinazione di utilizzo. Alfamarmi è un’azienda di stampo tradizionale, basata su principi solidi e radicati di una famiglia che vede impegnati tutti i suoi componenti nello svolgimento delle attività aziendali e produttive.

Fondata negli anni ’70 dai coniugi Francesca Faravolo e Michele Allocca Alfa Marmi nasce dall’acronimo dei suoi fondatori che, con grande orgoglio, hanno realizzato una delle più importanti aziende del Sud Italia per la lavorazione e trasformazione di marmo e granito. I fratelli Allocca, sotto la sapiente direzione del fondatore nonché padre Michele, portano avanti un’azienda con la stessa passione e dedizione che ne ha segnato la nascita nei primi anni ’70. Tutto il processo produttivo si svolge nei laboratori aziendali in cui lavorano oltre 70 dipendenti e addetti alle varie categorie produttive: macchinari all’avanguardia, moderne tecnologie, design e innovazione costituiscono le fondamenta della solidità dell’azienda Alfa Marmi. L’obiettivo primario è quello di realizzare opere esclusive e che riescano ad esaltare ciò che è già contenuto nella materia prima: “dare un’anima al marmo è possibile soltanto se si fa questo lavoro con passione” dice Michele Allocca che, ancora come il primo giorno, svolge con grande passione il suo lavoro quotidiano. La lunga tradizione di Alfa Marmi costituisce una garanzia di affidabilità e qualità dei lavori che risultano delle vere e proprie opere d’arte.

LA STORIA Romanticismo, passione e determinazione: l’azienda nasce per amore di due persone che hanno dato vita ad un progetto che si rinnova ancor oggi allo stesso modo. E’ cresciuta rapidamente nel tempo grazie all’intuizione manageriale di una famiglia che ha creduto negli obiettivi da raggiungere, stando al passo con i tempi, condividendo con i clienti esigenze e richieste ed adeguandosi ad un mercato in continua evoluzione.

GLI OBIETTIVI Alfa Marmi realizza lavorazioni in marmo sia per ambienti privati che pubblici, in Italia così come all’estero. Fiore all’occhiello dell’azienda sono le numerose lavorazioni elaborate secondo progetti personalizzati e realizzati in collaborazione con un studio di design che propone soluzioni di layout esclusive ed originali. L’obiettivo di AlfaMarmi è quello di essere sempre più competitiva sul mercato ottenendo sempre più credenziali da parte dei clienti.