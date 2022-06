CHI SIAMO

DA PIÙ DI 30 ANNI AL SERVIZIO DEL TEMPO LIBERO Artman Italiana, realtà presente sul mercato da oltre 30 anni, si è sempre distinta per la realizzazione di prodotti innovativi, di semplice installazione, facile manutenzione, pensati per durare nel tempo. Le linee di produzione riguardano: Minigolf e relativi accessori, con le serie Garden Golf, Miniatur Golf, Minigolf Bongni e Rondò Golf; AcquascivoliFamily di dimensioni contenute e canali per acquascivoli di grandi dimensioni; Playground per bambini e la più recente serie di Componenti naturalistici o tematizzati, nati per l’arredo di giardini e piscine, ma adatti anche all'arredo d'interni. Dall’esperienza acquisita nei vari settori sono scaturite alcune realizzazioni particolari, come gli Shipping Golf sulle più prestigiose navi da crociera o la suggestiva cascata della nave MSC Opera.