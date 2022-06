Una storia made in Sicily, all’insegna della tradizione e della modernità, del legno e del colore.

Nel 2011 inizia la storia di Plinca Hom, brand siciliano che ha fatto del colore e della creatività il proprio biglietto da visita. Frutto dell’incontro fortunato e felice di un artigiano del legno, Massimo Pluchino, e un ingegnere edile, Simona Incatasciato, compagni nella vita, Plinca porta una ventata di allegria e stile nel mondo dell’arredamento con il suo caleidoscopio di colori e pattern.Prodotto di punta e cavallo di battaglia sono le sedie, quelle in legno della tradizione con seduta in paglia che, per molti anni, hanno fatto da cornice ai momenti conviviali delle famiglie siciliane e che vengono rivisitate con fantasia e originalità. Il legno si veste di mille tinte, mentre sulla seduta approdano tessuti multicolor che cambiano di stagione in stagione. Ogni sedia può essere personalizzata a piacere, secondo i trend del momento, conformemente con i colori della casa per un effetto match o in contrasto per un effetto bold che non passa inosservato.Nel tempo la produzione si è allargata comprendendo i pouf, gli sgabelli, le sedie baby e i piccoli complementi d’arredo variopinti e dalle tinte forti e vivaci come gli appendiabiti, gli specchietti a mano, i fermaporta, i cactus e i pesciolini d'arredo che coniugano tutti la funzionalità con una certa dose di stravaganza e bizzarria.Nella scelta degli ingredienti da mettere in campo per conferire il carattere gioioso, brioso e positivo alle creazioni Plinca Home un ruolo importante ha avuto la terra d’origine di Massimo e Simona. Il colore, su cui hanno scelto di puntare come segno distintivo, vuole essere l'impronta della loro sicilianità. E’ difficile non farsi ispirare dallo stupendo scenario naturale che questa isola offre. Il giallo del sole, dei limoni e del grano nei campi, l’azzurro del cielo terso e del mare cristallino, il rosso delle arance, il verde delle siepi di fico d’india, sono solo alcuni dei colori che ogni giorno i loro occhi vedono! La Sicilia è una terra calda, accogliente, ricca di sfumature, di emozioni e anche di contraddizioni. Riuscire a trasmettere, attraverso le forme del design, questa sua essenza profonda e le sensazioni che il viverla suscita è l’obiettivo di Plinca Home. Ed è per questo che vengono mutuati i colori del paesaggio e vengono trasferiti nelle creazioni; che si osa con accostamenti inusuali e talora azzardati, che si attinge agli oggetti della tradizione per reinventarli. Le creazioni Plinca Home vogliono insomma essere simbolicamente, uno strumento per “esportare” al di là dello Stretto un po' dell’identità siciliana e per far circolare la positività che anima chi, quasi giornalmente, viene baciato dal sole.