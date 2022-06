AG Interior Design è uno studio di progettazione e consulenza che fonde architettura ed elementi d’arredo, allo scopo di creare spazi di vita quotidiana e ambienti da modellare secondo il tuo stile di vita. Fondato dagli architetti Amelia Rossetti e Giuseppe Grieco, mira a valorizzare quelle che sono le qualità intrinseche dello spazio da arredare esaltando le sue potenzialità per conseguire un risultato originale e raffinato, studiato in base alle tue esigenze. La progettazione propone idee originali per casa, ufficio o attività commerciali, offrendo soluzioni accompagnate da un’ampia selezione di prodotti, scelti secondo i migliori principi del design di qualità, gran parte dei quali contrassegnati dal marchio “made in Italy”. Ogni progetto è unico, e ogni scelta, concorre a creare spazi che trasmettono sensazioni di armonia, meraviglia e benessere. Gli architetti sono a tua disposizione per discutere e analizzare soluzioni personalizzate, riservando grande attenzione all'aspetto funzionale ed estetico, seguendoti con consigli professionali nella scelta dei mobili, dei complementi, dei materiali e delle finiture. AG ti accompagna nella progettazione e realizzazione di spazi dove l’immaginario si unisce alla realtà dando vita ad ambienti quotidiani concreti, pratici, originali, dalle soluzioni eleganti ed alternative.