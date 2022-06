Martini Ruggeri & Partners è uno studio che unisce le competenze di due architetti con oltre 40 anni di carriera, con la forza di un team di giovani professionisti. L’entusiasmo e la grande esperienza hanno permesso di portare a termine numerosi progetti e di poter elaborarne di nuovi ancora in corso di grande complessità e varietà. Dalla pratica quotidiana in cantiere a incontri di riflessione e scambio di idee, il team propone un ‘fare architettura’ contemporanea, di integrazione ambientale, di sostenibilità, di economia, di razionalità e rigore costruttivo.

Lo studio sviluppa una vasta tipologia di lavori nel campo urbanistico-ambientale, residenziale, industriale, ricettivo-direzionale, ha maturato numerose esperienze in materia di insediamenti residenziali (microurbanistica), di recupero e nuova edificazione in ambiti paesaggistico-ambientali significativi. Negli anni ha potuto approfondire lo studio dell’alloggio: da quelli più ampi delle Ville Private a quelli di medie dimensioni come gli alloggi collettivi, i PEEP, ai piccoli loft.

Dal 2010 è stato aperto un ulteriore ramo in cui si affronta lo studio e lo svolgimento dei Concorsi di Idee, di Progettazione e di Gare. Alcune opere sono pubblicate in varie riviste d’architettura quali: Casabella, l’Architettura, Costruire, Edilizia popolare, la Prefabbricazione, Progetto casa, La cooperazione toscana, Catalogo biennale di Venezia, ecc. Tra le Pubblicazioni più significative si ricordano: “Quattro Architetti Pisani , opere 1972-96” edito da Alinea e “Pisa porto strategico della Toscana, idee per una città metropolitanta di 500.000 abitanti”, Edizioni ETS.