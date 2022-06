Pavia & Pavia International Design è un’azienda italiana che dal 1987 progetta, produce e distribuisce elementi d’arredo in cui il gusto contemporaneo si fonde con la tradizione classica, dando vita a collezioni eclettiche create per ambienti raffinati dallo stile ricercato. E' una realtà che nasce dal desiderio e dall’impegno di realizzare qualcosa di unico in cui passione e sapienza tecnica, ma soprattutto abilità e talento artigianale, trovano la massima espressione. Le prestigiose collezioni, interamente Made in Italy, sono frutto della straordinaria passione per l’eccellenza e della maestria di sapienti lavorazioni manuali che, insieme, contribuiscono alla creazione di componenti d’arredo, senza tempo e senza confini, dallo stile inconfondibile. I materiali utilizzati, siano essi legni pregiati, lacche preziose e colorate, o tessuti di alta qualità, si fondono con la precisa volontà di creare ambienti eleganti, lussuosi e raffinati, sintesi di instancabile professionalità e maturata esperienza. Pavia & Pavia International Design è una storia fatta di impegno e soddisfazione ma soprattutto di persone, creativi e maestri artigiani che, con dedizione e sensibilità contribuiscono a infondere emozioni all’intima dimensione dell’abitare.

SHOWROOMS

TORINO

Piazza Bodoni 1/p - 10123 Torino

Tel. +39 011 882806

Fax +39 011 8178041

e-mail: info@paviaepavia.it

PARMA

Viale Tanara 5 - 43121 Parma

Tel. +39 0521 460467

Fax +39 0521 463416

e-mail: infoparma@paviaepavia.it