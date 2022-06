Sono nato a Padova, nel 1987. Nel 2013 conseguo la laurea magistrale in Architettura al Politecnico di Milano. Amo viaggiare, scoprire posti nuovi e interagire con le persone perchè ritengo siano elementi fondamentali per arricchire il proprio percorso. Nonostante una formazione accademica più orientata verso l'architettura, ho sempre avuto una forte passione per il design. Il trasferimento a Barcellona ha sicuramente aumentato le mie conoscenze e questa passione. Per me il design è un mix di gusto estetico e funzionalità che deriva da un'idea, un'invenzione o semplicemente un'ispirazione.