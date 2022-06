Federica Rossi, Interior Designer, specializzata nel creare spazi abitativi studiati su misura seguendo l'analisi psicologica delle necessità, dei gusti e delle inclinazioni di ogni singolo individuo che la abita.



Interpreto ogni stile, dal moderno al contemporaneo al classico e antico, utilizzando materiali approprati in base a ciò che devo realizzare. Dallo studio degli spazi in planimetria e render degli ambienti. Finitura delle pareti, scelta dei materiali come pavimenti e rivestimenti, carte da parati e combinazioni cromatiche adeguate. Fornitura degli arredi, tendaggi e tutto quello occorre al completameto della casa.

Un'attenzione speciale la dedico a quello che è lo studio degli impianti che oggi richiede spesso illuminazioni con sistemi particolari, domotica, impianti hi-fi e tv studiati ad hoc.

Che sia per un'abitazione privata, un negozio o un ambiente lavorativo.

Utilizzo la psicologia del design, un metodo che ho attivato in collaborazione con una Counselor e che si è rivelato molto efficace nell'estrapolare le reali esigenze e desideri del cliente.

Per esempio, a volte possiamo immaginare di desiderare una casa bianca perché condizionati dalle vetrine dei negozi o dalle riviste, invece la nostra casa perfetta potrebbe essere colorata. La casa è il nostro spazio personale che condividiamo con altri componenti della famiglia, ma che viviamo anche come individui singoli, pertanto vengono ascoltate e interpretate le esigenze di ognuno.