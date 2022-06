"Never say never": la passione che ci guida. "working hard": il motore che ci fa arrivare al traguardo. La ricetta dello studio è questa: basare il più possibile il proprio lavoro sulla contaminazione delle competenze e sulla partecipazione di tutti gli attori in gioco alla magia della costruzione. Lo studio parte dall'architettura per scendere nel design del particolare infinitamente piccolo e risalire nelle macro-regole che sottostanno alla vera e propria costruzione in una spirale senza fine che raccoglie conoscenze ed esperienze dai punti più remoti e idealmente distanti del mondo dell'architettura, dell'edilizia, del design, della ricerca.

Lo studio è attualmente coinvolto sia in interventi privati che in opere pubbliche con particolare attenzione alla tematica della sicurezza.