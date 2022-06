I tessuti per arredamento, i centro tavola e le tovaglie fatte al telaio

I Tessuti, le tovaglie, gli asciugamani e i centro tavola artigianali realizzati dall'azienda Busatti S.r.l., sono il risultato di quasi due secoli di esperienza, duecento anni di vita ininterrotta, dove tradizione ed innovazione si sono sapientemente amalgamati, inserendo nell'ambra e nei grigi delle fibre naturali, la freschezza e la solarità dei colori mediterranei. In questa azienda toscana, prendono vita preziosi tessuti realizzati con telai a navetta, che divengono i protagonisti delle più belle dimore del mondo. Qui, nella toscana Anghiari, i tessuti sono prodotti seguendo procedure di produzione storiche ed ogni fase produttiva avviene in Italia dalla tingitura, filatura e tessitura. Il prodotto così ottenuto viene poi rifinito in loco da mani esperte, per essere trasformato ad esempio, in tovaglie uniche ed asciugamani di na mormidezza ormai introvabile.