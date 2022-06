SOVRANI

Sovrani nasce nel 1996 e in pochi anni diventa il riferimento per i prodotti di alta gamma in argento 925, in particolare cornici in lastra d’argento e articoli per il bimbo. Nel 2010 Sovrani debutta nel mondo del bijoux e nel 2013 lancia Sovrani Wine, una collezione di decanter, caraffe e calici in argento pensata per gli appassionati del vino e del culto della tavola. Con trenta agenti in tutto il territorio nazionale, gli articoli Sovrani oggi sono distribuiti in più di mille esclusive gioiellerie italiane. Il cuore del Gruppo si trova a Recanati, nella Regione Marche, dove oltre novanta persone, tra creativi e artigiani, uniscono le loro abilità in un unico grande polo produttivo e logistico che si estende per oltre 10.000 metri quadrati. Qui si occupano di tutte le fasi della filiera produttiva: dalla progettazione delle collezioni nell’ufficio stile allo stampaggio e montaggio, fino alle spedizioni ai clienti di tutto il mondo. La filosofia che ispira il lavoro del Gruppo è plasmare l’argento con immaginazione e creatività, grazie a lavorazioni accurate e artigianali che infondono negli articoli in argento la tradizione e l’eleganza del saper fare italiano. Passione, inventiva, materiali accuratamente scelti, produzione in Italia e distribuzione esclusiva in gioielleria sono i tratti distintivi di un Gruppo di aziende conosciute per la qualità dei prodotti e per la cultura del bello, autentica espressione del Made in Italy.