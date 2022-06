La tua è una casa sana, ecologica, silenziosa e consuma poco?

CASARMONIA PROGETTI

Gli ambienti che casarmonia-progetti realizza sono ecologici, sani, silenziosi, a misura d'uomo, a basso consumo energetico e rispettosi dell'ambiente. Possiamo e dobbiamo vivere e/o lavorare in spazi che ci aiutino a stare meglio e sostengano le nostre attività quotidiane risparmiando oltre l'80% dei consumi abituali con, allo stesso tempo, un elevato grado di comfort.

BIO-ARCHITETTURA Progettazione di edifici ad alta efficienza energetica, silenziosi e a bassi consumi Tecniche costruttive, impianti bioecologici, materiali ecologici e naturali.

Progettazione e direzione lavori SYSTEM INTEGRATION e gestione DOMOTICA dei fabbricati

Progettazione case ed uffici ecologici, sani, a misura d'uomo, sostenibili.

Tripla certificazione: acustica, energetica e di sostenibiltà

Analisi di GEOBIOLOGIA Rilievo reti di Hartmann, di Curry, vene d'acqua, faglie sotterranee ecc.

Interventi di FENG SHUI Progettazione degli interni in armonia con chi vi abita e/o lavora con le principali scuole di Feng Shui fra le quali si ricordano quelle della Forma, del Compasso, del Ba Gua, del Ki delle Nove Stelle.

Progetto GIARDINI Secondo le scuole millenarie del Feng Shui e Bioarmonici.

AMBIENTI SENZA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO MISURE E RIMEDI per l'inquinamento elettromagnetico da corrente elettrica e da telefonia cellulare. RILIEVO E RIMEDI per l'inquinamento elettromagnetico da fonti naturali geopatiche. Misurazione campi elettromagnetici da telefonia cellulare, ANCHE DA VIDEO TELEFONIA e corrente elettrica. Misurazione campi elettromagnetici da fonti naturali geopatiche.

URBANISTICA Piani di iniziativa pubblica e/o privata, varianti, Piani Regolatori Generali.

CASARMONIA SERVIZI

Casarmonia - Servizi nasce per rispondere alle esigenze di gestione degli immobili a vari livelli; dall'amministrazione condominiale aggiornate alla riforma dei condomini entrata in vigore il 18/06/2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 17/12/2012), alla gestione delle seconde case, alle proprietà immobiliari e unità da locare o in locazione, ci prendiamo cura delle vostre case, con la vostra stessa cura e attenzione, evitandovi qualsiasi preoccupazione.

Casarmonia - Servizi si contraddistingue per l'elevata professionalità dei suoi servizi. Un team di professionisti nel settore dell'architettura bio ecologica mette a disposizione del cliente la propria lunga esperienza e preparazione nel campo delle costruzioni eco sostenibili ad elevate prestazioni energetiche coniugate a bassi consumi.