Interpretare il presente guardando al futuro

Studio P rappresenta innanzitutto un noi, una sinergia che ogni giorno unisce passioni e professionalità di Luca Porcu, Designer e Marina Cavallo, Architetto. Insieme, oltre che occuparci del nostro piccolo Mattia, amiamo condividere idee, e progetti, amiamo definire il nostro lavoro come laboratorio creativo globale. Siamo in grado abbracciare la progettazione d’interni così come tutto il mondo della comunicazione e della grafica. Ogni progetto è personale e costruito sulle esigenze del cliente. Siamo contrari alla standardizzazione dei prodotti o dei servizi. Cerchiamo sempre di guidare i nostri clienti nel percorso creativo che porta al risultato finale. Cerchiamo di ispirare in loro una visione d’insieme del progetto, coinvolgendoli il più possibile in ogni fase.