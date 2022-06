Porcellana: sinonimo di magia, di prestigio e suggestione, di un’aura di splendore ed eleganza il cui fascino non risente dello scorrere del tempo.

E, nel contesto nell’inconfondibile stile italiano, la porcellana diviene sinonimo d’Ancàp.

Ancap S.p.A. nasce nel 1964: il fondatore Giuseppe Boschini, già fine conoscitore del mercato della porcellana e della decorazione, sceglie di dedicarsi alla sua produzione all’insegna della qualità e creatività 100% Made in Italy. In pochi anni Ancap afferma la sua posizione sul mercato, forte di un perfetto equilibrio fra arte e tecnologia e di un connubio tra qualità e assortimento che solo un’azienda a ciclo completo può garantire: una caratteristica assolutamente distintiva che ancora oggi, dopo oltre 40 anni di esperienza, si conferma al centro dell’eccellenza d’Ancàp.

Un’area produttiva di 20.000 mq in cui lavorano circa 170 professionisti ed una vasta rete distributiva italiana ed estera: oggi Ancap è una realtà importante, articolata in tre principali divisioni:

• La divisione dettaglio è strutturata per rispondere alle più diverse esigenze del mercato, spaziando da preziose proposte classiche al più sofisticato design di tendenza

• La divisione alberghiero-ristorazione è dedicata a soddisfare in modo propositivo ed aggiornato qualunque esigenza professionale

• La divisione torrefazione, tesa a fornire ai torrefattori ineccepibili strumenti per degustazione Una vocazione eclettica in costante evoluzione: la creatività d’Ancàp si declina secondo precisi standard di eccellenza per offrire un assortimento ampio ed esauriente, costantemente aggiornato all’avanguardia della ricerca tecnologica e stilistica.