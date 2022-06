Da oltre 50 anni in Italia esiste una solida realtà chiamata I.P.A. Industria Porcellane S.p.A., la più importante Azienda Italiana produttrice di tazze destinate al mercato professionale. Guidata dai quattro fratelli Sala, Riccardo, Roberto, Laura, Daniela, spinti da un sano spirito imprenditoriale che ha reso grande l’Italia ed il Made in Italy nel mondo.Non a caso l’azienda è associata a Confindustria Ceramica, che promuove in vari ambiti la tutela del prodotto Italiano, fino a sponsorizzarlo attraverso i maggiori Media, con un Logo che contraddistingue tutti i prodotti ceramici fabbricati in Italia, e che solo chi possiede specifici requisiti può utilizzare.Con l’introduzione del nuovo marchio d’origine Ceramics of Italy, entrato in vigore all’inizio del 2009, si è voluto circoscrivere e tutelare tutte le produzioni di ceramiche, prodotte esclusivamente nelle fabbriche localizzate sul territorio italiano.Ora solo sui prodotti effettivamente realizzati in Italia può essere apposto il prestigioso marchio Ceramics of Italy. Creatività, Gusto, Eleganza, sono tra gli aspetti che non perdiamo mai di vista soprattutto quando ci viene affidato il compito di realizzare progetti innovativi, forme ambiziose che coniugano ergonomicità e qualità in un insieme di esperienze tattili e visive che solo un’azienda di grande competenza ed esperienza acquisita in oltre 50 anni di innovazioni, tutte rigorosamente brevettate a livello europeo, può affrontare. L’impegno verso la qualità totale e le continue sfide nella ricerca di nuove forme, spinge l’azienda a profondere grandi energie nello sviluppo delle proprie tecnologie, nella prototipazione e la produzione in serie di tazzine e prodotti rivolti esclusivamente ad utenti professionali. Non a caso ogni anno vengono "concepiti" all’interno dell’ufficio tecnico, progetti ed impianti per la produzione che riescono a garantire in tutti i passaggi produttivi un grande, indiscusso controllo delle materie prime, della qualità e degli standard necessari a "sfornare", è proprio il caso di dirlo, svariate forme e modelli. Da qualche anno grazie ai continui sviluppi tecnologici ed informatici è nato un nuovo ed innovativo centro di progettazione computerizzata che quasi in tempo reale riesce ad accompagnare il cliente nella "creazione" della tazzina studiata ad-hoc appositamente sulle proprie reali esigenze.Durante la fase progettuale non si perde mai di vista il design e le caratteristiche tecniche che una tazza destinata ad un uso professionale deve avere. Naturalmente tutte le forme create ed i modelli esclusivi vengono registrati e depositati contribuendo alla salvaguardia di ogni singolo progetto e dal pericolo della contraffazione.Non solo forme ma anche immagini, l’azienda dispone di un valido studio grafico che riproduce fedelmente ogni immagine "vestendo" ogni modello in modo unico, o proponendo svariate soluzioni grafiche per promuovere in maniera più incisiva il proprio brand, realizzando simulazioni digitali tridimensionali per i nuovi progetti abbattendo tempi e costi dando immediatamente l’idea di come procedere e quali siano le strade vincenti a livello comunicativo.Collaborano con l’azienda numerosi designer, architetti, artisti, come Oliviero Toscani, Goran Lelas, Matilde Domestico, proponendo forme, studi e progetti sempre creativi ed innovativi.Nel produrre e nel decorare le porcellane viene garantito che ogni articolo rispetti le attuali normative Europee e quelle più restrittive degli Stati Uniti per la cessione di piombo e cadmio nei prodotti che vengono a contatto con alimenti.Sempre in materia di sicurezza e tracciabilità delle merci, in linea con il Decreto Ministeriale del 1° Febbraio 2007, che richiede la tracciabilità di fabbricanti e importatori viene certificata la provenienza dei prodotti, garantendo in questo modo la produzione "tutta italiana" degli articoli che escono dalla fabbrica. Tutto questo fa di I.P.A. l’azienda Made in Italy leader nella produzione di prodotti per torrefazione, il punto di riferimento del settore, sempre un passo avanti agli altri, guardando sempre oltre le mode del momento.L’azienda produce tazze da caffè in porcellana dura feldspatica con tecnologie che non hanno e non temono confronti perchè realizzate con passione, che unisce ogni giorno milioni di persone nel gesto più diffuso, legato al gusto, all’amicizia a se stessi: quello di bere un buon caffè!