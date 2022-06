Lo Studio Costanzo è uno studio di architettura e design di interni. L’obiettivo dopo un’attenta analisi complessiva dello spazio abitativo o dell’attività commerciale è quello di progettare la casa dei sogni attraverso un attento studio degli aspetti di tipo edile, impiantistico, architettonico, di immagine e di design. Lo Studio inoltre si appoggia ad artigiani di eccellenza in grado di contribuire alla realizzazione di qualsiasi tipo di progetto.

La fase di progettazione inizia dopo l’incontro conoscitivo con il committente e con tutti i membri della famiglia. L’ascolto è il primo importante parametro su cui si fonda l’etica professionale dello studio. Ascoltare i desideri del cliente, la sua visione dello spazio abitativo, i suoi gusti e le sue passioni, percepire i volumi, la luce e l’ambiente circostante è essenziale per fornire al committente una proposta veramente realizzabile. È altresì importante l’attenta analisi del luogo dove si richiede l’intervento: analizzare il contesto circostante, la distribuzione degli spazi, la storia dell’immobile, in modo da non snaturare mai il luogo dove si opera. Il progetto deve quindi essere legato da un filo conduttore univoco in grado di dare continuità nella proporzione di ogni cosa. Lo studio Costanzo accompagna il cliente nella realizzazione della nuova casa, o nel restauro della stessa dall’inizio alla fine dalla progettazione; dalla soluzione pensata insieme al committente fino all’inserimento degli ultimi dettagli di arredo: mobili su misura, illuminazione, quadri, oggetti, accessori, nulla è lasciato al caso. Lo studio Costanzo esplora ogni centimetro quadrato, affinché la casa pensata diventi la casa da vivere. Per fare ciò segue alcune fasi fondamentali senza perdere mai di vista le esigenze del cliente, il contesto e la reale fattibilità.