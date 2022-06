TREND: rispetto per la tradizone e innovazione.

Storia Forte dell’esperienza di una vita nel settore della produzione di materiali di pregio, nel 2000 Pino Bisazza ha riunito i suoi colleghi più esperti ed appassionati per formare il Gruppo TREND, che attualmente rappresenta una compagnia di oltre 700 impiegati in tutto il mondo, combinazione vincente fra tradizione artistica italiana, rispetto per le risorse del pianeta e le tecnologie più innovative.

Saldamente radicato nell’integrità artistica della propria fornace veneziana “Angelo Orsoni”, il Gruppo produce materiali di una qualità riconosciuta da secoli e innumerevoli soluzioni più moderne, destinate alla propria rete di rivenditori e al crescente sistema di franchising internazionale rappresentato dagli showroom “Granite Transformation”.

TRENDha scelto come sua icona un cactus stilizzato, che rappresenta in maniera sintetica e immediata una spiccata creatività in grado di farsi strada anche nei territori più aridi, guardando al futuro e seguendo la direzione verso cui si muove il cambiamento.