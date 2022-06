Design

Viva è un'azienda italiana nata nel 1985 con l'obiettivo di proporre la ceramica in una veste inedita e di anticipare i gusti di un mondo in continuo cambiamento. Focalizzandosi sul design e la decorazione, Viva acquisisce nell'arco di pochi anni grandi riconoscimenti diventando un punto di riferimento per moltissimi operatori del settore, a tal punto da essere stata segnalata dall'ADI (Associazione per il Disegno Industriale) ben due volte consecutive per il Compasso d'Oro, il più autorevole premio mondiale di design, caso unico nel mondo della ceramica. Consapevole che solo appartenendo ad un grande gruppo si può raggiungere una maggiore capacità competitiva sul mercato, nel 2007 Viva si unisce a Emilceramica Group.

Estro e futuro Oggi Viva è un marchio che ha rafforzato la propria identità originale e innovatrice, potenziata nell'esprimere i valori che la animano da sempre, arricchita da tutti gli elementi che una realtà di grandi dimensioni può offrire: maggiore qualità e capacità produttiva, oltre a servizi eccellenti per la propria clientela. Chi sceglie Viva non sceglie solo prodotti di altissimo livello qualitativo, ma predilige ambienti dal design architettonico esclusivo, capaci di interpretare il gusto contemporaneo con uno sguardo al futuro.