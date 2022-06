Valdama, giovane azienda situata nel Distretto industriale di Civita Castellana, nasce per dare una risposta alle esigenze di un mercato ormai maturo, offrendo prodotti esclusivamente Made in Italy di elevato design, qualità e innovazione.

“Prende vita” nel 2005 con la produzione di lavabi in fine fire clay, per poi ampliare la sua gamma nel 2011 con sanitari in vitreous china. La produzione tradizionale non meccanizzata la rende unica nel suo settore. Ogni prodotto viene seguito in ogni singola fase, dalla modellazione del pezzo alla scelta finale, sotto il controllo di persone formate e qualificate. La sartorialità dei prodotti dalla forma al decoro permette di creare pezzi unici che soddisfano le esigenze dei propri clienti, punto di forza dall’ Azienda che la differenzia dai suoi competitors. Valdama, un cuore fatto di storia per un futuro fatto di valori.