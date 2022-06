Emanuela Volpicelli è Interior Designer e si occupa di Architettura d’Interni da oltre vent’anni: ogni progetto è interprete di unicità, stile, eleganza e ricercatezza.

Lo studio di progettazione aperto nel centro storico di Piacenza è una scenografia che accoglie il visitatore nell'atmosfera dello “Stile EV”, è il punto di partenza per individuare insieme al cliente il mood che renderà il suo ambiente unico e personale, con progetti taylor made per tutti gli stili abitativi, ma anche per spazi d’accoglienza e di lavoro.

Ogni realizzazione di Interior Design nasce da un’idea di atmosfera. Il progetto si concretizza con l’elaborazione e la cura dell’esecuzione di tutte le fasi tecniche: ristrutturazione, razionalizzazione degli spazi,impiantistica, scelta dei materiali, dei rivestimenti, delle cromie e delle finiture. La proposta si completa con arredi appositamente disegnati e personalizzati, ricerca di mobili, complementi, oggetti e tessuti esclusivi. Tutti gli ambienti vengono perfezionati con un attento studio dei punti luce e preziosi consigli di stile sull’arte dell’abitare e del ricevere.

Lo “Stile EV” è cura di ogni dettaglio, per un’eleganza oltre le mode.