L'AZIENDA

La Saturnia, industria di porcellane italiana, specializzata nella fabbricazione di prodotti per la ristorazione e per uso domestico, rappresenta una delle principali realtà europee del settore; dispone di un mosaico industriale perfetto, in grado di diversificare la produzione adeguandola alle esigenze del mercato e occupando spazi importanti nei circuiti di target a cui si rivolge. Il successo è cresciuto negli anni grazie all'entusiasmo ed allo spirito di gruppo del management, alle continue innovazioni tecnologiche ed alla costante attenzione dedicata agli aspetti tecnici ed estetici di prodotti. Anni di stretta e proficua collaborazione, gamma più che completa, servizio puntuale, programmazione accurata, continuo rinnovamento di forme e decori unitamente a tempi di reazione minimi, sono solo alcuni degli ingredienti della ricetta che rinnova nel tempo lo splendido rapporto tra la Saturnia ed i maggiori gruppi commerciali italiani ed internazionali. Il nostro web-site che vi appresterete a consultare, supportato dal catalogo, Vi fornirà l'offerta globale che concretamente saremo in grado di offrirVi la quale potrà essere approfondita con la visita di un nostro funzionario oppure contattando direttamente il nostro ufficio commerciale.