Michelangelo Finocchiaro nasce "trai fiori" grazie alla passione del padre che li coltiva, commercializza e distribuisce sin dal 1960. Da subito esprime passione ed un talento innato verso questo mondi in cui infonde tutta la creatività e l'estro che ad oggi contraddistinguono il suo lavoro tanto da renderlo riconoscibile anche ai "non addetti ai lavori". Nel 1992 nasce il suo primo negozio, una piccolissima realtà di provincia. e da allora, grazie alla sua dedizione, questa realtà è cresciuta fino a diventare una complessa azienda che, avvalendosi di un team specializzato, realizza eventi innovativi, fortemente personalizzati, alla ricerca della perfezione visiva e sensoriale. La formazione continua e le esperienze professionali si susseguono fino ad oggi tracciando una storia di successi e di collaborazioni con i più importanti organizzatori di eventi e wedding planner. Tantissime le aziende di rilevanza nazionale ed internazionale che costituiscono il portfolio clienti ed altrettante le apparizioni sui media tradizionali e non. Per il futuro immagina eventi sempre più spettacolari e nuove sfide da raccogliere per immaginare nuovi modi per esprimere tutta la meraviglia del mondo floreale.