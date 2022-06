AZIENDA

ci sono storie che raccontano un mondo intessuto di tradizione, persone, amori. storie che rappresentano una tecnica antica ma ancora moderna, con decori leggeri fatti di colori vividi e smalti brillanti. storie di vietri antico. ceramica vietri antico è l’antica tradizione vietrese. nata nel 1989 nello splendido scenario della costiera amalfitana, una terra in cui l’arte della ceramica si tramanda da generazioni, l’azienda ha mantenuto nel tempo la sua vocazione artigianale rivisitando, in chiave lucida e moderna, i cromatismi tipici della classica ceramica vietrese. oggi, nel suo laboratorio di oltre 24.000mq, artigiani e professionisti eseguono, rigorosamente a mano e su smalti a crudo, un’infinita quantità di decori, piastrelle per pavimenti e rivestimenti.