Barberio Colella Architetti è uno studio di architettura e di interni diretto dai Dottori di Ricerca Maurizio Barberio e Micaela Colella, fondato formalmente nel 2018, dopo una collaudata collaborazione avviata già durante gli anni universitari. L’attività professionale e di ricerca dello studio si concentra sui settori della progettazione e della fabbricazione digitale, sull’implementazione di nuovi sistemi di prefabbricazione avanzata per la progettazione e costruzione di architetture sostenibili, sullo sviluppo di progetti di interni e di design caratterizzati da un mix bilanciato tra progettazione digitale e realizzazione artigianale all’avanguardia.





Oltre all’attività professionale, Barberio e Colella svolgono attività didattica nei corsi di Progettazione Architettonica del Dipartimento ICAR e presso la Scuola di Specializzazione dei Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari e sono membri fondatori dell’associazione scientifica New Fundamentals Research Group.

Hanno progettato e costruito diversi prototipi sperimentali, vinto premi e ricevuto riconoscimenti in concorsi internazionali, esposto in mostre di settore, pubblicato contributi e articoli scientifici e relazionato in conferenze internazionali. Recentemente hanno pubblicato con Maggioli Editore il libro “Architettura 4.0: fondamenti ed esperienze di ricerca progettuale”.