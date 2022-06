VGnewtrend

VG nasce nel 1991 a Treviso, a 20 km da Venezia. Da questa città unica al mondo apprende l’arte delle cose belle, delle proporzioni architettoniche, dell’impiego di materiali diversi e dell’ispirazione a culture lontane rielaborate dalla geniale artigianalità italiana. Tutto ciò è VG: un insieme di oggetti, unici ed autentici, a disposizione di interior designers per realizzare progetti sempre esclusivi, diversi, mai omologati, di un lusso colto e moderatamente ostentativo, espressione di una continua ricerca di design sofisticatamente decorativo.

CREATIVITA' ED ECLETTICISMO GRAZIE ALL'INCONTRO TRA LA MODERNITÀ DELL'ALTO DESIGN E IL FASCINO DEI RICHIAMI PIÙ CLASSICI PRENDE VITA UN'ATMOSFERA SENZA TEMPO, IN CUI ELEGANZA E LUSSO SI MANIFESTANO ATTRAVERSO L'UNICITÀ DELLO STILE E LA QUALITÀ DI MATERIALI E LAVORAZIONI. RICERCA, PASSIONE E DETTAGLI PER OGNI OPERA, C’È UN PERCORSO DI RICERCA E ATTENZIONE A FORME, COLORI E PASSIONE PER I DETTAGLI.