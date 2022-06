DESIGN DUO è una partnership professionale nata per soddisfare le esigenze progettuali nei campi del design e dell’architettura. ha concentrato la sua attività soprattutto nella ricerca di concept innovativi nell'ambito dell’arredo ufficio, casa e spazi per la collettività. Grazie a specifici percorsi formativi e professionali, è in grado di offrire soluzioni sempre innovative e mirate ad interpretare le richieste della committenza. le competenze acquisite negli anni e consolidate dalle esperienze di laboratorio e di cantiere, consentono a DESIGN DUO di fornire prestazioni professionali nel campo dell’architettura, delle ristrutturazioni edilizie, dell'interior design e della progettazione di elementi d’arredo. ogni progetto viene seguito in tutte le sue fasi, instaurando con la committenza un dialogo continuo.

DESIGN DUO e composta da:

Giuseppe Granata - Designer

Dopo il diploma di maturità d'arte applicata, frequenta il "The International College of Arts and Sciences" di Milano conseguendo prima la specializzazione in Industrial Design e a seguire quella in Interior Design. Contestualmente collabora alla realizzazione di modelli, loghi e allestimenti di spazi espositivi, alla progettazione di complementi d'arredo e presta consulenze per ristrutturazioni di interni nella città di Milano. Tornato nella sua terra d'origine entra a far parte del team per la progettazione di un parco tematico elaborando concept scenografici per le attrazioni e sviluppando i progetti preliminari degli edifici del resort annesso. Ha collaborato con aziende leader nella produzione e vendita di arredi, complementi e prodotti tecnici per la finitura degli interni, maturando notevole esperienza nello sviluppo e gestione di progetti in contract.

Vincenzo Schinella - Architetto

Si laurea in architettura presso l'Università Mediterranea della Calabria di Reggio Calabria ed espone il lavoro di tesi alla Biennale di Architettura di Venezia. Consegue la specializzazione in Industrial Design presso l'Università della Calabria di Cosenza. Iscritto all'ordine degli architetti inizia subito a svolgere la libera professione redigendo progetti per enti pubblici e per privati in ambito residenziale, commerciale e industriale, con costruzioni ex novo e ristrutturazioni anche di complessi storico-monumentali. Partecipa a vari concorsi nazionali ed internazionali classificandosi al secondo posto con il progetto di riqualificazione del parco dell'Università della Calabria di Cosenza.