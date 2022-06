el 2011 abbiamo formato il gruppo di lavoro Bladidea per condividere le nostre esperienze professionali e sviluppare progetti di architettura, restauro, sistemazioni paesaggistiche, arredamento d’interni e design.

Bladidea è un ambiente di ricerca e lavoro, permeabile e dinamico, nel quale, attraverso un continuo confronto, trasformiamo le idee più semplici ed intuitive, in spazi, forme ed oggetti concreti. È così che elaboriamo i nostri progetti nei quali vogliamo esprimere in modo chiaro e coerente la sintesi delle diverse istanze ambientali, tecniche, economiche ed estetiche che vengono messe in gioco nel complicato processo che unisce le esigenze dei committenti al prodotto finale. In ogni progetto affrontiamo questo percorso, tra tradizione e tecnologia, con entusiasmo e con estrema serenità, convinti che la qualità dei cambiamenti che inevitabilmente apportiamo stia nel giusto equilibrio tra bellezza, funzionalità e risparmio di risorse ambientali ed energia. Siamo alla ricerca di committenze esigenti che siano disposte a metterci e mettersi in gioco per una riuscita completa dei propri progetti.