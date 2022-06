Dal 1971 la Castelvetro produce piastrelle in ceramica, rivolgendo sempre l’attenzione all’estetica e al design, senza mai perdere di vista la continua ricerca di qualità dei nostri prodotti. Piastrelle in gres porcellanato made in italy, ideali per pavimenti interni e pavimentazioni esterne. Una vasta gamma di piastrelle in ceramica, dalle piastrelle effetto legno alle piastrelle effetto pietra.