Designart nasce come semplice laboratorio creativo. L'idea di base è creare oggetti di design autoprodotto in serie limitate o pezzi unici. Non venendo da una scuola o particolari corsi qui tutto è libero, dalla scelta dei materiali che possono essere sia nuovi che di riciclo, al progetto che puo' essere manuale su un banale pezzo di carta o un progetto in grafica 3D, alle tecniche realizzative da quella completamente hand-made all' utilizzo di attrezzature moderne pantografi, tagli laser, etc... L'importante è creare e creare divertendosi senza preoccuparsi di chi e come puo' giudicare cio' che si fa. Quello che si crea qui deve venire dal dentro e una volta creato e mostrato ogni pezzo troverà la propria strada. L'unico limite che abbiamo è la nostra fantasia poi per il resto c'è solo da indossare i guanti e mettersi in gioco.....