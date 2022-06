L'azienda GENTILI CUCINE Srl nasce per soddisfare le richieste di cucine componibili di buon livello qualitativo ad un prezzo competitivo e rivolto a tutti coloro che amano la cucina come un ambiente accogliente, adatto ad esprimere la propria personalità pur lavorando in maniera funzionale.

La produzione di cucine negli anni si è sviluppata e si è evoluta fino a diventare una importante realtà anche nel tessuto economico della nostra regione. Oggi la Gentili Cucine produce con cura e passione le sue cucine , per dare soluzioni pratiche ed economiche che soddisfano le esigenze dei suoi clienti. Sempre attenta al design e alle forme, la Gentili crea ambienti cucina funzionali e particolari, utilizzando al massimo gli spazi e fornendo la migliore tecnologia. Grazie a moderni sistemi di produzione, l'azienda è in grado di fornire alti standard qualitativi e nello stesso tempo cura artigianale nella produzione dei suoi oltre 50 modelli di cucine che vanno dal legno massiccio, ai polimerici lucidi e opachi e agli acciai, fino ad una vastissima scelta di laccati. Da oltre 10 anni inoltre è presente anche la LAGUNA ARREDOBAGNO azienda di mobili componibili per il bagno, che con la sua vasta gamma di prodotti forme e colori riesce a coprire le più disparate esigenze del cliente. Design essenziale, alta qualità e soprattutto estrema personalizzazione con una vastissima gamma di colori, sono i punti di forza di questa azienda. Dal luglio 2011 nasce anche GENTILI HOMEDESIGN, una nuova linea dedicata alla zona notte, che unisce alla raffinatezza delle finiture dei letti in legno o imbottiti, l'eleganza delle forme degli armadi essenziali e allo stesso tempo funzionali. Armadi capienti battenti e scorrevoli con stile sobrio e ricercatezza nelle finiture contraddistinguono questo ottimo prodotto contemporaneo e innovativo. L'interpretazione del prodotto segue una linea secondo il proprio stile di vita, dove il carattere e la personalità si concretizzano con prodotti dal design contemporaneo che facilmente si adatta ad ogni spazio.